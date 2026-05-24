День славянской письменности предложили сделать официальной памятной датой

Общественники предложили сделать 24 мая Днем славянской письменности и культуры.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Председатель общественного движения «Здоровый Выбор» Александр Корсунов предложил закрепить 24 мая — День славянской письменности и культуры — в качестве официальной памятной даты России.

Обращение с соответствующим предложением к председателю Госдумы Вячеславу Володину есть в распоряжении РИА Новости.

«Просим вас рассмотреть возможность подготовки и внесения изменений в Федеральный закон “О днях воинской славы и памятных датах России”, предусматривающих установление 24 мая — Дня славянской письменности и культуры — в качестве официальной памятной даты Российской Федерации», — сказано в письме.

В обращении отмечается, что ежегодно 24 мая во всех странах со славянским населением отмечается День славянской письменности и культуры, в рамках которого торжественно прославляются создатели славянской письменности — святые равноапостольные Кирилл и Мефодий.

Именно поэтому, по мнению автора письма, данная дата имеет особое значение как напоминание о значении письменного слова, объединяющего историю, духовность и национальное самосознание народов России.

Подчеркивается, что официальное признание Дня славянской письменности и культуры в качестве памятной даты позволит субъектам РФ включать мероприятия, посвященные этому празднику, в соответствующие программы бюджетирования и государственной поддержки, что создаст дополнительные возможности для проведения массовых культурно-просветительских мероприятий, организации лекций, форумов и выставок, реализации образовательных и патриотических проектов для молодежи, а также укрепления межнационального согласия и культурного единства народов России.