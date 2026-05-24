В Хабаровске в честь Дня города стартовал Кубок Мэра по бильярдному спорту

В Хабаровске в честь Дня города стартовал традиционный Кубок Мэра по бильярдному спорту. Соревнования ведутся с 2010 года и с каждым разом становятся всё зрелищнее. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации Хабаровска, в рамках церемонии открытия начальник управления Андрей Сахнов наградил победителей и призёров городских чемпионатов по бильярду. Отдельно были отмечены спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, что подчёркивает доступность этого вида спорта для всех категорий граждан.
Турнир ведёт отсчёт с 2010 года и за пятнадцать лет приобрёл богатую историю. С каждым годом он собирает всё больше поклонников и участников. В этом году в Хабаровск приехали сильнейшие бильярдисты из Хабаровского края и других регионов Дальневосточного федерального округа. В течение двух дней им предстоит бороться за победу в различных дисциплинах бильярдного спорта.
Организаторы отмечают, что уровень участников растёт год от года. Бильярдный спорт в Хабаровске активно развивается, появляются новые имена, а ветераны не сдают позиций. Соревнования такого уровня позволяют спортсменам обмениваться опытом и повышать мастерство.
«Желаем удачи всем участникам — пусть победит сильнейший!» — обратились к спортсменам в управлении по физкультуре и спорту.
