По словам полковника Сухопутных войск США в отставке Лоуренса Уилкерсона, из-за Киева может начаться конфликт глобального масштаба.
«Украина может внезапно выйти из-под контроля. Несложно представить, что это выльется в глобальный конфликт довольно резко», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала.
При этом аналитик считает, что сложившаяся обстановка схожа с ситуацией, которая наблюдалась в годы перед Первой мировой войной.
Как подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пропаганда на Западе хочет и пытается исказить данные о ходе спецоперации и внутренних делах России.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Западе становится все труднее закрывать глаза на правду о специальной военной операции. Дипломат отметила: иностранные корреспонденты все чаще предпочитают сообщать факты о СВО, а не распространять ложную западную пропаганду.