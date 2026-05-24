Роскачество опровергло некоторые мифы о вреде газировки

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Газированная вода действительно портит зубную эмаль и повышает риск развития кариеса, однако утверждения о том, что газировка вызывает гастрит, ослабляет кости и приводит к раку, оказались мифами, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
«Газировка портит эмаль зубов — это правда. Выделение угольной кислоты делает нейтральный рН обычной воды более кислотным. Показатель кислотно-щелочного баланса опускается с 7 до 3,5. Кислоты негативно влияют на эмаль зубов и делают ее более размягченной, уязвимой, что повышает риск развития кариеса», — говорится в сообщении.
Там отметили, что речь идет не о минеральной, а об обычной питьевой газированной воде. Эффект дополнительно усугубится, если бросить в бутылку дольку лимона, поэтому добавлять цитрусы в газированную воду нежелательно.
Однако если газировкой запивать еду, то рН в ротовой полости, скорее всего, сравняется, — главным образом за счет усиленной выработки слюны с нейтральным рН, с которой начинается пищеварение. «Если вы переживаете за эмаль, то после газировки можно прополоскать рот обычной водой», — советуют в организации.
Кроме того, газировка вызывает появление отрыжки, поскольку желудок растягивается из-за скопления углекислого газа в нем, ведь только часть добавленного СО2 переходит в углекислоту. «Впрочем, углекислого газа в напитках не так много, а на появление отрыжки также влияет и заглатывание воздуха во время питья, поэтому лучше пить небольшими глотками», — порекомендовали в Роскачестве.
Некоторые мифы там все же развеяли. Выяснилось, что газированная вода не вызывает гастрит. «Теория о том, что гастрит возникает из-за неправильного питания — чипсов и газировки, — устарела. Так, Минздрав среди причин заболевания выделяет хеликобактер пилори и другие бактерии и грибки, влияние алкоголя, лекарств, радиации, но не перечисляет ни газированные напитки, ни фастфуд», — подтвердили в организации.
Если же человек уже страдает от гастрита, то разрешенные напитки и еду стоит обсудить с врачом. Зачастую продукты, которые не вызывают дискомфорта даже при наличии проблем с желудком, не исключают.
Теория о том, что газированная вода ослабляет кости, также оказалась мифом. По данным Роскачества, в интернете можно встретить сообщения, что газировка приводит к переломам, поскольку вымывает кальций из костей, однако углекислый газ не оказывает такого эффекта.
Утверждение «газированная вода вызывает рак» — тоже миф. «В СМИ публиковались результаты исследования американского ученого Марка Перейры, который сообщил, что регулярное употребление газированных напитков увеличивает риск развития рака желудка. Однако в работе шла речь именно о сладких газированных напитках — лимонадах, энергетиках, а не о питьевой воде без сахара, красителей и других добавок», — заключили там.