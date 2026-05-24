ФНПР предложила усилить информирование граждан о бесплатной медпомощи

Работники нередко сталкиваются с нехваткой актуальной и понятной информации, считают в Федерации независимых профсоюзов России.

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Федерация независимых профсоюзов России направила обращение к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением усилить информирование граждан о бесплатной медпомощи. Об этом сообщили ТАСС в департаменте коммуникаций ФНПР.

«Федерация независимых профсоюзов России направила обращение министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложениями по обеспечению открытого и доступного информирования граждан о бесплатных медицинских услугах в рамках программы государственных гарантий», — говорится в сообщении.

Несмотря на требования законодательства, работники нередко сталкиваются с нехваткой актуальной и понятной информации о перечне бесплатных медицинских услуг, сроках и порядке их получения, отметили в ФНПР.

По мнению профсоюзов России, это затрудняет реализацию права граждан на охрану здоровья и снижает доверие к системе здравоохранения.

Профсоюзы предлагают обеспечить обязательное размещение в медучреждениях наглядной информации о бесплатной медицинской помощи, усилить контроль за деятельностью страховых представителей, а также расширить взаимодействие органов здравоохранения, системы ОМС и профсоюзных организаций при проведении информационно-разъяснительной работы.

«Реализация этих мер позволит повысить доступность медицинской помощи для работников и их семей, а также укрепить защиту прав граждан в сфере охраны здоровья», — подчеркнул председатель ФНПР Сергей Черногаев в комментарии для ТАСС.