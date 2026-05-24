Бывший канцлер Германии Олаф Шольц возглавит новую международную комиссию, созданную для укрепления сотрудничества со странами глобального Юга. Об этом сообщает Der Tagesspiegel.
Речь идет о комиссии «Север — Юг», создание которой предусмотрено коалиционным соглашением блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии.
Согласно документу, ФРГ намерена активизировать двусторонние связи со странами глобального Юга и выстроить более широкую международную сеть взаимодействия.
Полномочия новой структуры пока находятся в стадии обсуждения. По данным газеты, в комиссию войдут около 20 человек, включая представителей государств глобального Юга.
Заместителем Шольца может стать глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала. Официальное представление состава комиссии ожидается в конце июня на конференции по устойчивому развитию в Гамбурге.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия заинтересована в сотрудничестве с глобальным Югом для противостояния незаконным санкциям со стороны Запада.