В Германии узнали о новой должности Шольца: чем займется бывший канцлер ФРГ

Tagesspiegel: Шольц возглавит комиссию ФРГ по работе со странами глобального Юга.

Источник: Комсомольская правда

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц возглавит новую международную комиссию, созданную для укрепления сотрудничества со странами глобального Юга. Об этом сообщает Der Tagesspiegel.

Речь идет о комиссии «Север — Юг», создание которой предусмотрено коалиционным соглашением блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии.

Согласно документу, ФРГ намерена активизировать двусторонние связи со странами глобального Юга и выстроить более широкую международную сеть взаимодействия.

Полномочия новой структуры пока находятся в стадии обсуждения. По данным газеты, в комиссию войдут около 20 человек, включая представителей государств глобального Юга.

Заместителем Шольца может стать глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала. Официальное представление состава комиссии ожидается в конце июня на конференции по устойчивому развитию в Гамбурге.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия заинтересована в сотрудничестве с глобальным Югом для противостояния незаконным санкциям со стороны Запада.

