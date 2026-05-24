Fox News: Стрелявший около Белого дома мужчина имел проблемы с психикой

До этого сообщалось, что два человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы у Белого дома в Вашингтоне. Секретная служба в Соединенных Штатах нейтрализовала мужчину, который открыл огонь у Белого дома. Он три раза выстрелил в сторону Белого дома, и сотрудники секретной службы США открыли ответный огонь.