Fox News: Стрелявший около Белого дома мужчина имел проблемы с психикой

Открывший огонь возле Белого дома в Соединенных Штатах мужчина имел проблемы с психическим здоровьем. Об этом в субботу, 23 мая, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на чиновников.
— У подозреваемого была история с проблемами с психикой, — рассказали они.
Уточняется, что стрелок опознан как Несир Бест, он ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов.
Открывший стрельбу у Белого дома скончался от полученных ран в больнице.
До этого сообщалось, что два человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы у Белого дома в Вашингтоне. Секретная служба в Соединенных Штатах нейтрализовала мужчину, который открыл огонь у Белого дома. Он три раза выстрелил в сторону Белого дома, и сотрудники секретной службы США открыли ответный огонь.
Снаружи Белого дома в Вашингтоне были слышны выстрелы, около 20−30, прессе велели проследовать в зал для брифингов.