О 14 прилётах по объектам инфраструктуры ВСУ в Сумской области сообщили в пророссийском подполье. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном интервью aif.ru сказал, какие объекты могли быть поражены.
«Это, несомненно, всё, что связано с топливом, хранением ГСМ, чтобы противник не мог заправлять свою технику, разумеется, склады с боеприпасами, деталями для сборки дронов. Целями могла стать техника, которую туда пригнали для строительства второй линии обороны от Сум до Киева», — объяснил он.
Военный эксперт уточнил, что удары могли быть также по пунктам временного размещения личного состава, который прибыл для ротации.
«Наносят удары по скоплению боевиков, которых привозят для ротации или усиления. Как только от разведки поступает информация о том, что прибыло пополнение личного состава, по точке, где они размещены, наносится удар», — добавил Дандыкин.
Ранее подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал об ударе по зданию СБУ в Николаеве во время секретного совещания.