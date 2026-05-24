Эксперт Баранова назвала продукты, которые помогут в профилактике рака и ожирения

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Регулярное потребление овощей, фруктов, бобовых, орехов и ягод помогут в профилактике появления диабета, ожирения и некоторых видов рака. Об этом ТАСС рассказала нутрициолог, лектор Российского общества «Знание» Наталья Баранова.
«Если говорить о продуктах с наиболее убедительной научной базой в контексте профилактики ожирения, диабета второго типа и некоторых видов рака, я бы выделила следующие группы: овощи, бобовые, ягоды, орехи», — сказала она.
По словам эксперта, особенно полезны зеленые овощи, крестоцветные (брокколи, цветная и белокочанная капуста) и богатые клетчаткой. «Они помогают поддерживать здоровый вес, микробиоту кишечника и снижают риски ряда хронических заболеваний», — рассказала Баранова. Также, по ее словам, одним из лучших источников растительного белка и пищевых волокон являются фасоль, нут, чечевица. Среди цельнозерновых продуктов эксперт выделила овсянку, гречку, бурый рис, цельнозерновой хлеб.
«Черника, малина, смородина и другие ягоды богаты полифенолами и антиоксидантами, которые помогают снижать хроническое воспаление и окислительный стресс. Грецкие орехи, миндаль, фисташки — источник полезных жиров, клетчатки и микроэлементов. Их регулярное употребление связано с лучшим контролем веса и снижением метаболических рисков», — отметила Баранова.
При этом она подчеркнула, что на здоровье положительно влияет ограничение ультрапереработанных продуктов, сладких напитков, колбас, сосисок, бекона. «Современная наука подчеркивает: здоровье определяет не один “волшебный” продукт, а общий стиль питания, в котором преобладают цельные растительные продукты и минимально обработанная еда», — заключила она.