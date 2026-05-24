Хабаровские полицейские нашли сбежавшую во Владивосток школьницу и помирили её с семьёй

В Хабаровске полицейские помогли семье найти несовершеннолетнюю дочь, которая без видимых причин уехала во Владивосток. Благодаря работе правоохранителей контакт с ребёнком полностью восстановлен. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, весной текущего года девочка ушла из дома. В семье не было конфликтов, ребёнок всегда был окружён заботой и вниманием. Однако однажды школьница не вернулась домой, а её телефон оказался недоступен. Кроме того, родители обнаружили пропажу паспорта. Обеспокоенные родственники незамедлительно обратились в полицию.
Правоохранители установили, что несовершеннолетняя уехала на поезде во Владивосток. В ходе разбирательств выяснилось, что билеты для девочки приобрела мама её новой подруги. Оперуполномоченному удалось связаться с разыскиваемой по телефону. Аргументы полицейского оказались убедительными — уже на следующий день обе школьницы вместе с родителями пришли в отдел полиции.
Старший инспектор по делам несовершеннолетних и сотрудник розыска детально побеседовали с каждой из сторон. Важно было понять причины поступка подростка и дать родителям рекомендации по предотвращению подобных ситуаций в будущем. На примерах из своей практики они разъяснили родителям последствия влияния неблагоприятного окружения на подростковую психику и дали практические советы по выстраиванию доверительных отношений с ребёнком.
Отец девочки направил в адрес полицейских обращение со словами благодарности. Он отметил, что сотрудники проявили высокий уровень профессионализма, и благодаря их грамотной, чуткой работе контакт с дочерью полностью восстановлен.
