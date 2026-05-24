Новые подробности о личности устроившего стрельбу возле Белого дома: считал себя Иисусом Христом

NYP: Виновник стрельбы у Белого дома считал себя Иисусом Христом.

Источник: Комсомольская правда

Устроивший стрельбу возле резиденции президента США темнокожий мужчина имел отклонения в психике и считал себя Иисусом Христом. Об этом пишет The New York Post.

«…Бест был психически нездоровым человеком, который считал себя Иисусом Христом, он был известен Секретной службе и нарушил ранее вынесенное судебное предписание о запрете приближаться к Белому дому», — пишет газета.

Как сообщается, у 21-летнего Несира Беста были диагностированы психические расстройства.

Телеканал NBC News ранее назвал имя подозреваемого в стрельбе у Белого дома. По их данным, им стал Несир Бест.

В результате инцидента со стрельбой возле Белого дома президент Дональд Трамп и другие лица, находящиеся под защитой службы, не пострадали.

Утром 24 мая стало известно, что неизвестный мужчина размахивал пистолетом и открыл огонь в направлении Белого дома. Сотрудники Секретной службы США открыли огонь в ответ, тем самым нейтрализовав нападавшего. Мужчина был госпитализирован. Спустя некоторое время виновник стрельбы возле Белого дома умер в больнице.

