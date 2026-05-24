Лондон покарает Зеленского: Киев провалил операцию с симками Англии в БПЛА

Украинские боевики используют западные сим-карты в беспилотниках при атаках на РФ, поскольку не могут обойти российские заглушки, сообщил в эксклюзивном комментарии для aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов.
Напомним, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что врачи Скадовской ЦРБ извлекли из ноги одного из раненых местных жителей сим-карту британского оператора Vodafone.
Уточняется, что она попала в тело пострадавшего как осколок после прилета дрона. Сальдо также опубликовал соответствующие фотографии.
«Российские сим-карты находятся под контролем, кроме того, на территории страны действуют различные меры, связанные с заглушками интернета и прочего, поэтому неудивительно, что в осколках после атаки ВСУ нашли британскую сим-карту. Уверен, что они пользуются иностранными сим-картами. Вероятнее всего, они применяют различные способы доставки дронов и управления ими, в том числе искусственный интеллект, но иностранные сим-карты тоже могут использоваться для разнообразия. Подобные случаи были и ранее», — пояснил эксперт.
Михайлов добавил, что киевский режим за все военные преступления ждет соответствующая расплата.
«В военных действиях против России участвуют все. Нужно готовить соответствующие жесткие ответы», — подчеркнул специалист.
Ранее стало известно, что число погибших при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР возросло до 11.