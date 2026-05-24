РГО изучит возможность привлечения туристов на маяки Азовского моря

Всего на побережье Азовского моря 86 маяков, большинство из которых представляют собой высокую металлическую треногу с проблесковым маячком. Стационарных, каменной постройки не так много, всего около 35. Наибольший интерес вызывают маяки со своей историей, построенные в ДНР и Новороссии, на крымском побережье Азовского моря. К примеру, по словам Самохина, это маяк в Геническе, который строился под руководством великого князя Константина Николаевича, Белосарайский маяк на побережье ДНР, а также маяк на острове Бирючьем Херсонской области.