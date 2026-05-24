Эксперт Муртазин сказал, какие пауэрбанки чаще горят и плавятся

IT-эксперт Эльдар Муртазин объяснил в разговоре с aif.ru, как правильно выбирать пауэрбанк, чтобы он не превратился в источник дыма и огня.
По его словам, полагаться исключительно на привлекательную цену нельзя — решающее значение имеют бренд и заложенные в устройстве защитные механизмы.
«При покупке надо обращать внимание на бренд, на качество и на цену. Если вы не знаете бренд, то для ориентира надо использовать цену: посмотреть на рынке, сколько стоят самые дешёвые аккумуляторы, не покупать их, а дальше выбирать уже аккумуляторы, которые стоят подороже. У нас есть крупные бренды, которые будут стоить достаточно дорого. При этом есть бренды дешевле, функциональнее, но при этом хорошего качества. Ну и, выбирая устройство, надо смотреть на защиту от перезарядки, от механических повреждений. Как правило, это прописано в технических характеристиках устройства», — посоветовал Муртазин.
Эксперт рекомендует избегать предельно дешёвых устройств, а при выборе отдавать предпочтение проверенным маркам, внимательно изучая в описании товара строки о наличии многоуровневой защиты. Это, по словам специалиста, главная гарантия того, что пауэрбанк не подведёт в самый неподходящий момент.
Ранее заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин заявил, что загоревшийся пауэрбанк нельзя тушить водой.