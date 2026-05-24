Польша подняла в воздух истребители из-за якобы активности российской авиации

В воздух были подняты дежурные истребителей польских ВВС и их союзников на фоне якобы активности российской дальней авиации в районе Украины. Об этом сообщило оперативное командование ВС Польши.
В ведомстве уточнили, что в воздушном пространстве Польши была задействована военная авиация. В повышенную готовность также привели наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного контроля.
Как писал KP.RU, Польша намерена проводить испытания произведенных ею дронов в боевых условиях на Украине. Замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик признал, что Незалежную планируют использовать исключительно как полигон.