Продюсер Дворцов: Сердючке грозит крах карьеры без песен на русском языке

Верку Сердючку призвали отменить из-за песен на русском языке. Продюсер Дворцов в эксклюзивном комментарии для aif.ru сказал, чем это грозит певцу.

Источник: Аргументы и факты

Карьера Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, резко пойдет на спад, если он перестанет исполнять песни на русском языке, сообщил в эксклюзивном комментарии для aif.ru продюсер Сергей Дворцов.

Напомним, ранее Верку Сердючку призвали «отменить» за исполнение русскоязычных песен на концертах в Европе. Певец отправился на «Евровидение», а затем устроил тур по европейским странам. В Киеве поездку одобрили, поскольку Данилко пообещал продвигать украинскую культуру.

Однако на концерте в Варшаве певец исполнил свои старые и самые популярные русскоязычные хиты. Зал пел хором, однако после этого Данилко обвинили в лицемерии и двойных стандартах.

Дворцов отметил, что Сердючка пытается усидеть на двух стульях и всем угодить, однако в итоге может нарваться на полную отмену.

«Может ли пойти на спад карьера Данилко после отказа от песен на русском языке? Конечно, поскольку основная часть его песен — на русском языке. Во-вторых, в таком случае ему придется заново записывать какие-то песни. В-третьих, он не певец, скорее, а шоумен в образе Верки Сердючки», — пояснил эксперт.

Ранее продюсер Дзюник сообщил, что Верка Сердючка говорит на русском языке даже на концертах.