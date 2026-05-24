Для удара по Киеву ВС России использовали «почти всю номенклатуру» ракет. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщил Telegram-канал «Военный Осведомитель».
— Противник пишет об ударах гиперзвуковыми «Цирконами» по Киеву. Летит почти вся номенклатура. Вопрос только, что именно является целью, — сказано в публикации.
23 мая подполковник запаса Олег Иванников сообщил, что ВС РФ нанесли удар по зданию Службы безопасности Украины в Николаеве в тот момент, когда там проходило тайное совещание. Он уточнил, что атака осуществлялась высокоточным оружием, позволяющим поражать цели на больших расстояниях.
23 мая Министерство обороны передало, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по предприятию ВПК Украины, объектам энергетики, цехам сборки и местам хранения беспилотников. В операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.
Днем ранее также стало известно, что бойцы ВС России зачистили от вражеских формирований населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области.