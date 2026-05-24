«Страховка» от укуса клеща стала популярна среди приморцев

Край стал лидером по числу оформленных полисов.

Источник: Аргументы и факты

Полис «Антиклещ» набирает популярность среди дальневосточников. За первые четыре месяца они оформили более 2 700 полисов. Больше всего страховок оформили в апреле — почти 1 500.

Приморцы первые среди дальневосточников позаботились о защите от клещей и передаваемых ими инфекциями. Они приобрели более 1 200 полисов.

Добровольное медицинское страхование «Антиклещ» покрывает медицинские расходы при укусе клеща и заболеваниях, которые могут быть вызваны им.

В этом году в медучреждения после укуса клеща обратилось более 1 600 приморцев. 76,2% снятых клещей отдали на экспресс-диагностику. Боррелиоз, риккетсиоз, эрлихиоз и анаплазмоз нашли у 42,2% клещей.