«Страховка» от укуса клеща стала популярна среди приморцев

В этом году в медучреждения после укуса клеща обратилось более 1 600 приморцев. 76,2% снятых клещей отдали на экспресс-диагностику. Боррелиоз, риккетсиоз, эрлихиоз и анаплазмоз нашли у 42,2% клещей.