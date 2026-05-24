Не стать «живой бомбой»: раскрыты схемы вербовки жертв вслепую

В ФСБ рассказали о схеме вербовки смертников, которую используют украинские спецслужбы. Они действуют через мошеннические колл‑центры, убеждая людей выполнить якобы задания российских правоохранительных органов.
Комментируя это сообщение, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников объяснил в эксклюзивном интервью aif.ru, что СБУ пользуется несколькими схемами вербовки.
«Украинские спецслужбы, Главное управление разведки и Служба безопасности Украины не брезгуют никакими методами для ведения террористических действий против России. Финансовое и техническое обеспечение позволяет сотрудникам украинских спецслужб задействовать мошеннические колл‑центры, которые обладают обширной базой лиц, ранее попадавших на крючок мошенников и вступавших с ними в контакт. Именно им в первую очередь уделяется максимум внимания: их повторно обзванивают, разыскивают их новые телефоны, места жительства и работают с ними очень предметно и жёстко, снова втягивая в мошеннические схемы, либо обещают вернуть утраченные денежные средства. В некоторых случаях угрожают близким родственникам расправой, применяют всевозможные методы. Они находят психологически слабых людей, на которых можно надавить, которых можно заставить или спровоцировать, и используют их для совершения террористических актов», — сказал он.
Собеседник издания подчеркнул, что своих пособников украинские спецслужбы используют втёмную.
«Их используют в большинстве случаев втёмную, когда просят из тайника, из закладки что‑то достать, перенести, перевести на другой адрес и там сделать новую закладку. Всё это выглядит на первый взгляд достаточно безобидно, но в реальности эта закладка может быть взрывным устройством с часовым механизмом или дистанционным пультом управления, и его приведут в действие террористы‑кураторы», — уточнил Иванников.
Эксперт подчеркнул, что основным фактором воздействия являются финансы.
«Представители старшего поколения имеют определённые сбережения, и мошенники угрожают изъять эти сбережения. Детям, подросткам и молодёжи, наоборот, обещают сверхдоходы. И есть ещё одна категория — это закредитованные лица. Украинские спецслужбы имеют базы по предельно закредитованным россиянам. Они работают с должниками, у которых есть миллионные долги. Специалисты украинских спецслужб ловят таких людей на обещание решить все финансовые проблемы в обмен на выполнение задания по перемещению различных предметов. СБУ и ГУР пользуются услугами психологов, которые очень вкрадчиво, но при этом доходчиво пытаются навязать жертве нужный алгоритм поведения и подтолкнуть к совершению террористического акта», — добавил Иванников.