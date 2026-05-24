Продюсер Дворцов: Сердючка получила 50 млн за концерт с русскими песнями

Гонорар Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, за концерт в Европе может достигать 70 млн рублей, однако чаще всего он в 2−3 раза меньше, сообщил в эксклюзивном комментарии для aif.ru продюсер Сергей Дворцов.
Напомним, Верку Сердючку призвали отменить после исполнения песен на русском языке. Изначально Данилко поехал в тур по Европе, чтобы продвигать украинскую культуру.
Однако на концерте в Варшаве он исполнил свои хиты на русском языке, зал пел хором. После этого его обвинили в лицемерии и двойных стандартах.
«За один концерт в Европе Данилко могли заплатить порядка 50−70 миллионов рублей, но такие цифры могут быть единоразово, потому что, как правило, заказчики ведутся на такую акцию в первый и последний раз. Что касается других заказчиков, то гонорар может варьироваться в пределах 15−30 млн рублей», — отметил продюсер.
