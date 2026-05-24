Красноярску разработают бренд города

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский туристско-информационный центр объявил закупку на разработку территориального и туристского бренда города. Работа проводится в рамках подготовки к 400-летию столицы краевого центра.
Городской и туристический бренд поможет сформировать современный и узнаваемый образ города, подчеркнуть его особенности и повысить туристическую привлекательность.
«На протяжении как минимум десяти последних лет в Красноярске периодически возникает вопрос про бренд краевой столицы. Этот вопрос стоит и сейчас, в преддверии юбилея города. Но нащупать то, что лучше всего выразит наш город, пока не удаётся. Причина, как мне кажется, здесь понятна. Это многогранность Красноярска. Выделить главное — очень непросто», — рассказала заместитель главы города — руководитель департамента информационной политики Светлана Скрипальщикова.
Одной из ключевых частей проекта станет масштабное социологическое исследование. Специалисты проведут интервью и опросы жителей, чтобы понять, с чем сами красноярцы связывают характер, атмосферу Красноярска, природу, промышленность, науку, гастрономию и др. Также предстоит выяснить, каким его видят за пределами региона.
Отдельное внимание уделят туристическому потенциалу Красноярска. Эксперты проанализируют природные и культурные объекты, событийное содержание, определят главные точки притяжения и символы города, которые лягут в основу нового визуального образа. Кроме того, Красноярск сравнят с другими крупными городами Сибири и России, чтобы определить его позиции в туристической и деловой сферах.
По итогам работы подготовят концепцию бренда, стратегию продвижения, визуальное оформление и рекомендации по использованию нового образа города.
Подведение итогов торгов состоится в июне. Разработать бренд планируют к концу 2026 года.