Миронов предложил увеличить порог нуждаемости для назначения единого пособия

Председатель партии «Справедливая Россия» также заявил, что государственная поддержка многодетных семей должна быть безусловной.

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Порог нуждаемости для получения единого пособия необходимо увеличить вдвое, а для многодетных предусмотреть эту меру поддержки вне зависимости от их дохода. Об этом заявил ТАСС председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Единое пособие — социальная выплата для семей с детьми до 17 лет и для беременных, вставших на учет до 12-й недели. Право на получение единого пособия имеют семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека.

«Мы предлагаем поднять критерий нуждаемости до двух прожиточных минимумов для всех семей с детьми. А для многодетных вообще его отменить», — сказал депутат.

По словам Миронова, государственная поддержка многодетных семей должна быть безусловной. «Если люди воспитывают троих и больше детей, они уже внесли свой вклад в демографию и ничего не должны доказывать государству», — считает парламентарий.