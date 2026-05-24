Миронов предложил увеличить порог нуждаемости для назначения единого пособия

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Порог нуждаемости для получения единого пособия необходимо увеличить вдвое, а для многодетных предусмотреть эту меру поддержки вне зависимости от их дохода. Об этом заявил ТАСС председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Единое пособие — социальная выплата для семей с детьми до 17 лет и для беременных, вставших на учет до 12-й недели. Право на получение единого пособия имеют семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека.
«Мы предлагаем поднять критерий нуждаемости до двух прожиточных минимумов для всех семей с детьми. А для многодетных вообще его отменить», — сказал депутат.
По словам Миронова, государственная поддержка многодетных семей должна быть безусловной. «Если люди воспитывают троих и больше детей, они уже внесли свой вклад в демографию и ничего не должны доказывать государству», — считает парламентарий.