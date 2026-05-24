Южное командование и посольство США провели военные учения в Каракасе

В Каракасе на территории посольства США проходят военные учения с участием американских военнослужащих. Об этом сообщили представители дипломатической миссии и Южного командования вооружённых сил США, подчеркнув, что мероприятия направлены на отработку действий в экстренных ситуациях.
В посольстве отметили, что поддержание высокой оперативной готовности является важной частью работы американских военных как в Венесуэле, так и в других регионах мира. Также было указано, что подобные действия соответствуют стратегии Вашингтона в отношении страны, включающей поэтапные меры.
Сообщается, что командующий Южным командованием генерал Фрэнсис Донован лично посетил Каракас, где провёл переговоры с представителями венесуэльских властей и ознакомился с ходом учений. Его прибытие сопровождалось использованием конвертопланов морской пехоты США, задействованных в манёврах.
Ранее на Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота прошла комплексная тренировка подразделений антитеррора.