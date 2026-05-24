Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Мкртчян: ощутимого роста турпотока в регионах РФ в 2026 году не будет

Причина этого заключается в укреплении рубля, из-за чего заграничный отдых стал более выгодным, считает вице-президент Альянса туристических агентств России.

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Роста турпотока свыше 5−6% в регионах России в 2026 году не ожидается, сообщил ТАСС вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

«В этом году ни один регион не покажет цифр лучше, чем в прошлом году. Мы сейчас видим, что у нас рост турпотока по России беру в среднем от Калининграда до Камчатки», — сказал он.

Причина этого, считает эксперт, заключается в укреплении рубля, из-за чего заграничный отдых стал более выгодным: "Скажем, отель пять звезд с завтраком в Сочи на май сейчас стоит порядка 15 тыс. рублей за номер на двоих, а отдых на тех же условиях в Батуми стоит 7 тыс. рублей, то есть в два раза дешевле. В Египте отель пять звезд по системе все включено стоит те же 15 тыс. рублей. То есть получается, ты получаешь больше услуг за ту же стоимость.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше