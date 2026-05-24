В РФ могут ввести для начинающих водителей поэтапный допуск к управлению машиной

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российские власти продумают возможность поэтапно допускать начинающих водителей к управлению автомобилем. Это следует из утвержденного правительством документа, с которым ознакомился ТАСС.
Задача поставлена перед министерством внутренних дел. Выполнена она должна быть к 2027 году. По итогом требуется представить доклад в правительство.
Кроме того, МВД вместе с Минтрансом подумают о дифференцированном допуске водителей, чья работа непосредственно связана с управлением транспортом. Для них, в частности, могут установить дополнительные требования.