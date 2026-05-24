Киев дрожит из-за ответа на атаки РФ: главная новость СВО 24 мая

Российские средства ПВО сбили больше 340 дронов ВСУ в ночь на 23 мая. Откуда они летели и какой Киев получил ответ — в эксклюзивном комментарии aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Боевики ВСУ получили жесткий ответ за атаки на российские регионы. Ни один пытавшийся атаковать РФ дрон не остался без ответа.

Откуда киевский режим запустил беспилотники и какой последовал ответ — в эксклюзивном материале aif.ru.

Напомним, в ночь на 23 мая российские средства ПВО перехватили и уничтожили 348 украинских беспилотников. Дроны сбили над Брянской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Орловской, Тульской областями, Крымом, Краснодарским краем и другими регионами.

В очередной раз атаке подверглась Московская область. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью и утром 23 мая на подлете к столице сбили 12 вражеских беспилотников.

Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в беседе с aif.ru назвал два места, откуда их могли запустить.

«Беспилотники могли вылететь из северных регионов Украины, например, из Харьковской области. Также они могли вылететь с территории Прибалтики. Не исключено, что эти страны могут давать свое воздушное пространство для таких целей», — пояснил эксперт.

При этом дроны в Новороссийск, который также подвергся атаке ВСУ ночью, могли запустить из другой части Украины.

Оперштаб Краснодарского края сообщил о двух пострадавших в Новороссийске местных жителях. Двое мужчин пострадали из-за падения обломков беспилотников на улице. Их госпитализировали.

Утром в субботу мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в результате атаки ВСУ повреждения получили многоквартирные дома. Он также поблагодарил военнослужащих за успешное отражение атаки.

«Беспилотники в сторону Новороссийска могли запустить из Одесской области, оттуда они летят, огибая Крымский полуостров», — уточнил Кондратьев.

В ночь на субботу атаку ВСУ отражали и в Рязани. Глава региона Павел Малков сообщил, что ночью было уничтожено 11 вражеских беспилотников. Предварительно, пострадавших и серьезных разрушений нет.

«Беспилотные комплексы на Рязань могли вылететь из приграничных районов Украины. Вероятнее всего, это Харьковская или Сумская области», — пояснил эксперт.

Примерно с того же направления беспилотники ВСУ запустили и в Пермь. Глава региона Дмитрий Махонин сообщил, что беспилотники пытались атаковать одно из промышленных предприятий города. Дроны были сбиты.

«Беспилотные комплексы в направлении Пермского края могли запустить из северной части Украины», — пояснил эксперт.

Среди северных регионов Украины, из которых ВСУ часто запускают беспилотники, эксперты обычно называют Харьковскую, Сумскую, Черниговскую области.

Ответ последовал незамедлительно. В Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ нанесли поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам энергетики, которые используются в интересах ВСУ, цехам сборки и местам хранения беспилотников, а также пунктам временной дислокации ВСУ и наемников в 142 районах.

Ранее были названы цели для удара возмездия за Старобельск.

