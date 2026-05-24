В США произошла утечка химикатов: введен режим ЧС, эвакуировали более 40 тысяч человек

Губернатор Калифорния Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации в округе Ориндж после инцидента с утечкой опасных химических веществ на предприятии GKN Aerospace Transparency.
«Я объявляю чрезвычайное положение в округе Ориндж, поскольку Калифорния продолжает реагировать на инцидент с опасным химическим веществом в Гарден-Гроув», — написал он в соцсети Х.
Ньюсом уточнил, что государственные службы уже оказывают помощь пострадавшим районам, и обеспечивают меры безопасности.
Напомним, власти Калифорнии эвакуировали более 40 тысяч жителей города Гарден-Гроув из-за утечки химикатов. С 21 мая экстренные службы пытаются предотвратить возможный взрыв резервуара с метилметакрилатом. Причиной угрозы стал длительный перегрев емкости.
Ранее в США на заводе по производству взрывчатых веществ Accurate Energetic Systems произошел взрыв. По словам шерифа округа Хамфрис Криса Дэвиса, выживших найти не удалось.