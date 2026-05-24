В США произошла утечка химикатов: введен режим ЧС, эвакуировали более 40 тысяч человек

Губернатор Калифорнии ввел ЧС в округе Ориндж из-за утечки химикатов.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Калифорния Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации в округе Ориндж после инцидента с утечкой опасных химических веществ на предприятии GKN Aerospace Transparency.

«Я объявляю чрезвычайное положение в округе Ориндж, поскольку Калифорния продолжает реагировать на инцидент с опасным химическим веществом в Гарден-Гроув», — написал он в соцсети Х.

Ньюсом уточнил, что государственные службы уже оказывают помощь пострадавшим районам, и обеспечивают меры безопасности.

Напомним, власти Калифорнии эвакуировали более 40 тысяч жителей города Гарден-Гроув из-за утечки химикатов. С 21 мая экстренные службы пытаются предотвратить возможный взрыв резервуара с метилметакрилатом. Причиной угрозы стал длительный перегрев емкости.

Ранее в США на заводе по производству взрывчатых веществ Accurate Energetic Systems произошел взрыв. По словам шерифа округа Хамфрис Криса Дэвиса, выживших найти не удалось.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше