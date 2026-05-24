В село под Волгоградом вернули воду после обращения к Бастрыкину

В селе Горная Пролейка Дубовского района Волгоградской области восстановлено водоснабжение. Напомним, более тысячи жителей населенного пункта оставались без воды более недели из-за выхода из строя одной из водонапорных башен. Восстановить подачу ресурса селяне попросили в своем видеообращении, которое адресовали председателю СКР Александру Бастрыкину. В следственном комитете возбудили уголовное дело. Жители утверждали, что местные власти не принимали мер по восстановлению прав граждан, ссылаясь на имеющиеся задолженности у ряда жителей и повышенный расход ресурса.

Ситуацию также взяла на контроль прокуратура Волгоградской области. Накануне, 23 мая, в надзорноом органе заявили, что ремонтные работы в селе завершены, а вода вновь появилась в домах.