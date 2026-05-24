Украину трясет от ударов: ВСУ настигла расплата за атаки РФ

Ночь с 22 на 23 мая стала одной из самых напряжённых для российской противовоздушной обороны с начала года. Украина предприняла массированную попытку атаковать объекты на территории сразу нескольких регионов — от западных границ до Урала.
В воздух поднялись сотни беспилотников. Но российская ПВО в очередной раз доказала свою эффективность.
Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, откуда запустили вражеские беспилотники. А в Минобороны РФ уточнили, какой последовал ответ.
348 сбитых дронов: масштаб атаки.
В ночь на 23 мая российские средства ПВО перехватили и уничтожили 348 украинских беспилотников. Дроны сбили над Брянской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Орловской, Тульской областями и другими регионами.
Кроме того, ночью и утром в субботу в Московской области сбили около 12 вражеских БПЛА. Ещё 17 дронов перехватили утром над Курской, Брянской, Рязанской и Калужской областями. Цифра впечатляющая. Но главное не количество, а география.
Беспилотники летели с юга, с запада, с севера. Они пытались обойти системы ПВО, используя сложные траектории, малые высоты и рельеф местности. Но ни одна из целей не была достигнута.
Москва и Новороссийск: откуда летели дроны.
«Что касается беспилотных комплексов, летящих на Москву, то они могли вылететь из северных регионов Украины, например, из Харьковской области. Также они могли вылететь с территории Прибалтики. Не исключено, что страны Прибалтики могут давать свое воздушное пространство для таких целей», — пояснил эксперт.
Вражеские беспилотники для атаки на Новороссийск 23 мая могли вылететь из определенного региона Украины, сообщил Кондратьев.
Ещё накануне вечером в Краснодарском крае объявили сначала беспилотную, а затем ракетную опасности. Сирены звучали в Геленджике, Новороссийске, Анапе, Крымском и Славянском районах.
Позже оперштаб Краснодарского края сообщил о двух пострадавших в Новороссийске местных жителях. Их госпитализировали.
Утром в субботу мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в результате атаки ВСУ повреждения получили многоквартирные дома. Он также поблагодарил военнослужащих за успешную работу по отражению атаки.
«Беспилотники в сторону Новороссийска могли запустить из Одесской области, оттуда они летят, огибая Крымский полуостров», — отметил эксперт.
Классический маршрут, который ВСУ используют уже не в первый раз. Дроны взлетают в Одесской области, идут над морем, огибают Крым, выходят к побережью Краснодарского края и пытаются нанести удар.
Рязань и Пермь.
Беспилотники ВСУ для атаки на Рязань 23 мая могли запустить из приграничных районов Украины, отметил Кондратьев.
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что ночью над регионом было уничтожено 11 вражеских беспилотников. Пострадавших и серьёзных разрушений нет. Обломки одного из беспилотников, по его словам, попали на территорию промышленного объекта. На месте работают оперативные службы.
«Беспилотные комплексы на Рязань могли вылететь из приграничных районов Украины. Вероятнее всего, это Харьковская или Сумская области», — пояснил эксперт.
Но самым дальним направлением стала Пермь. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что беспилотники пытались атаковать одно из промышленных предприятий города. Дроны были сбиты. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.
«Беспилотные комплексы в направлении Пермского края могли запустить из северной части Украины», — пояснил эксперт.
Ответ России: 142 района поражения.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, цехам сборки и местам хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.
Россия не оставила атаку без ответа. Уже утром 23 мая по всей Украине гремели взрывы. Уничтожались заводы, где собирают дроны, склады, где их хранят, энергетические объекты, которые питают украинскую армию. 142 района поражения — это не просто цифра. Это сигнал: каждая атака на Россию будет иметь последствия.
Украина бросила в бой огромное количество беспилотников, пытаясь прорвать оборону и нанести урон. Но не смогла. Российская ПВО сработала чётко, и все цели были уничтожены.