«Град» ликвидировал скопление ВСУ на добропольском направлении

Российские военные ликвидировали скопление Вооружённых сил Украины на добропольском направлении, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанёс расчёт реактивной системы залпового огня «Град» российской группировки войск «Центр».
«Расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 “Град” алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск “Центр” нанёс артиллерийский удар по скоплению живой силы формирований ВСУ на добропольском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что были использованы 122-мм реактивные осколочно-фугасные снаряды на расстоянии более 18 километров.
«После подтверждения успешного поражения целей расчёт убыл в укрытие, перезарядился и встал на боевое дежурство. Контроль поражения цели, корректировку огня и передачу координат местоположения живой силы ВСУ осуществлял расчёт войск беспилотных систем», — заявили в МО.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.