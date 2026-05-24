Врач рассказала, есть ли риски распространения в России вируса Эбола

НОВОСИБИРСК, 24 мая — РИА Новости. Риски распространения в России вируса Эбола, вызывающего одноименную лихорадку, с учетом недавнего опыта противодействия пандемии COVID-19 минимальны, считает врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова.
«Рисков распространения в России нет. Уже все сценарии противоэпидемических мероприятий отработаны в период пандемии COVID-19, и в нашей стране мы достаточно быстро все это локализуем», — сказала собеседница агентства.
Эксперт подчеркнула, что на территории России нет циркуляции вируса Эбола и местных, а не завозных случаев никогда не регистрировалось. К тому же при подозрении на случай лихорадки Эбола действуют международные медицинские правила, и такой человек отправляется на карантин.
«Подчеркну, у нас нет местной циркуляции вируса Эбола. Там всего пять серотипов, и у нас местной циркуляции нет», — добавила Минакова.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.