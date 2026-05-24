Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказала, есть ли риски распространения в России вируса Эбола

РИА Новости: риски распространения вируса Эбола в России минимальны.

НОВОСИБИРСК, 24 мая — РИА Новости. Риски распространения в России вируса Эбола, вызывающего одноименную лихорадку, с учетом недавнего опыта противодействия пандемии COVID-19 минимальны, считает врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова.

«Рисков распространения в России нет. Уже все сценарии противоэпидемических мероприятий отработаны в период пандемии COVID-19, и в нашей стране мы достаточно быстро все это локализуем», — сказала собеседница агентства.

Эксперт подчеркнула, что на территории России нет циркуляции вируса Эбола и местных, а не завозных случаев никогда не регистрировалось. К тому же при подозрении на случай лихорадки Эбола действуют международные медицинские правила, и такой человек отправляется на карантин.

«Подчеркну, у нас нет местной циркуляции вируса Эбола. Там всего пять серотипов, и у нас местной циркуляции нет», — добавила Минакова.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.