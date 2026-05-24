Диетолог Поляков сказал, кому вредно есть окрошку

Несмотря на всю пользу, окрошка подходит далеко не всем. Диетолог и эндокринолог Антон Поляков в беседе с aif.ru назвал категории людей, которым это блюдо категорически противопоказано.
«Окрошку не стоит есть людям с индивидуальной непереносимостью компонентов, а также при обострении язвенной болезни, панкреатита и гастрита. Не рекомендуется употреблять этот продукт при обострении мочекаменной болезни или подагры. Людям с серьёзными проблемами желчевыводящих путей не стоит есть окрошку на квасе, так как продукты брожения негативно сказываются на функции гепатобилиарной системы», — предупредил Поляков.
Также, по его словам, осторожность следует соблюдать при кризовом течении гипертонической болезни.
Ранее Поляков рассказал, что за один раз без вреда для здоровья можно съесть 1−2 яблока.