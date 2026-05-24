Спасатели начали новые четырехдневные поиски семьи Усольцевых в тайге

Спасатели Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов по запросу следственных органов участвуют в повторной четырехдневной поисковой операции в районе деревни Кутурчин Манско-Уярского округа, где пропала семья Усольцевых. Об этом в субботу, 24 мая, сообщили в пресс-службе Красноярского поисково-спасательного отряда «Спасатель».
Уточняется, что в поисках участвуют пять человек и четыре единицы техники.
22 мая заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас», заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин сообщил, что к поискам пропавшей семьи Усольцевых могут присоединиться егеря и охотники. Он отметил, что в случае гибели членов семьи запах разложения может привлечь опасных хищников, которые водятся в тайге.
Спасатели продолжают поиски пропавшей семьи. По официальной версии, Усольцевы погибли в результате несчастного случая. Однако ни следов, ни останков семьи пока не обнаружили. «Вечерняя Москва» выяснила, что известно об этом загадочном случае.