Всего 10% опрошенных россиян пробовали на удаленке совмещать работу и отдых

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Более трети опрошенных россиян перешли на удаленный формат работы, но только каждый десятый из них пробовал совмещать рабочие задачи с отдыхом, например, на море. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией «Эволюция», которые имеются в распоряжении ТАСС.
Исследование проводилось на платформе VK. В нем участвовали 1,5 тыс. россиян в возрасте от 18 до 50 лет.
«Большинство соотечественников (62%) продолжают работать в традиционном офлайн-формате, однако у 38% респондентов, работающих из дома, есть все шансы повысить качество жизни, переехав поближе к природе. Большинство участников опроса (45%) уверены, что работу и отдых на курорте совместить очень даже возможно — купаться и загорать они планируют в перерывах между задачами. Причем 24% уверены, что именно к такой идеальной картинке дня стремятся все удаленщики, а каждый десятый респондент уже попробовал вести подобный образ жизни. В ходе исследования также выяснилось, что 3% уже работают прямо на пляже с ноутбуком», — говорится в исследовании.
Однако, 18% респондентов отнеслись к идее о том, что можно совмещать отдых с работой, скептически — по их мнению, полноценный отдых, совмещенный с работой, это миф.
Квартира на курорте.
Половина всех опрошенных считает, что работать при этом в теплое время года им удобнее всего на даче или дома вне зависимости от города проживания. Только треть назвали предпочтительным вариантом свою собственную квартиру на курорте, небольшая доля опрошенных выбрала бы не свое жилье, а отель.
«Тем не менее, предложенная девелопером идея покупки квартиры у моря получила поддержку большинства участников исследования. Почти половина (47%) видят в таком активе возможность и самому отдыхать и работать с удовольствием, и получать дополнительный доход от сдачи в аренду в остальные месяцы. Еще 32% респондентов уверены, что собственная курортная недвижимость позволит им сэкономить на регулярном отдыхе. Для 8% удаленщиков покупка недвижимости у моря — правильное решение без каких-либо уточнений; 13% не видят для себя смысла в такой инвестиции», — добавили в компании.
По данным опроса, 34% россиян считают, что наличие своей квартиры на курорте поможет сэкономить до 100 тыс. рублей в год, 18% — что до 50 тыс. Еще 8% настроены более оптимистично: они оценивают экономию в сумму до 200 тыс. рублей; 5% — до 400 тыс. При этом еще 8% опрошенных уверены, что даже имея курортную недвижимость, сэкономить не удастся, ведь это не отменяет поездки в другие места.
Отмечается, что длительное проживание на курорте выглядит привлекательно для тех, кто выбирает работать продуктивнее и восстанавливаться быстрее. Популярность дистанционной занятости влияет и на сам девелоперский продукт.
«Каждый третий россиянин работает удаленно или в гибридном формате, образ жизни меняет оптику оценки недвижимости. При выборе квартир покупатели принимают во внимание и природное окружение, и то, насколько удобно устроен жилой комплекс, состав доступных сервисов. Заработать больше на сдаче объекта можно в высокий сезон, а самому наслаждаться природой и в не отпускные месяца, когда погода все еще приятная. Например, в Крыму около 300 солнечных дней, а на побережье Азовского моря купаются вплоть до ноября», — прокомментировала результаты опроса коммерческий директор девелоперской компании «Эволюция» Елена Горячева.