Польша подняла в воздух истребители из-за якобы активности РФ на Украине

Дежурные истребители ВВС Польши и их союзников были подняты в воздух из-за якобы активности России на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Польские военные подняли в воздух дежурные истребители при поддержке союзников на фоне заявлений об якобы активности российской дальней авиации в районе Украины. Соответствующие меры были предприняты для контроля обстановки в воздушном пространстве страны.

Одновременно с этим в повышенную готовность были приведены системы противовоздушной обороны и радиолокационного наблюдения. Такие действия направлены на оперативное реагирование на возможные угрозы и обеспечение безопасности воздушных границ.

Подобные меры принимаются регулярно и, как правило, совпадают с объявлениями воздушной тревоги на территории Украины. Польские военные продолжают внимательно отслеживать ситуацию в регионе.

Ранее сообщалось, что у границ Калининградской области был замечен британский самолёт-разведчик.