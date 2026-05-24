Польша подняла в воздух истребители из-за якобы активности РФ на Украине

Польские военные подняли в воздух дежурные истребители при поддержке союзников на фоне заявлений об якобы активности российской дальней авиации в районе Украины. Соответствующие меры были предприняты для контроля обстановки в воздушном пространстве страны.
Одновременно с этим в повышенную готовность были приведены системы противовоздушной обороны и радиолокационного наблюдения. Такие действия направлены на оперативное реагирование на возможные угрозы и обеспечение безопасности воздушных границ.
Подобные меры принимаются регулярно и, как правило, совпадают с объявлениями воздушной тревоги на территории Украины. Польские военные продолжают внимательно отслеживать ситуацию в регионе.
Ранее сообщалось, что у границ Калининградской области был замечен британский самолёт-разведчик.