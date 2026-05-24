Многокилометровые марафоны пробегут красноярцы летом 2026

С июня по август красноярцев ждет насыщенный беговой календарь. Городские пятерки, ночные полумарафоны, трейлы, женские старты, забеги с красками и экстремальные гонки с препятствиями займут почти каждые выходные.
Сезон откроет «Закатная миля» 29 мая — короткий вечерний старт на 1 и 1,6 км под закатным небом. 20 июня эстафету подхватит Красочный забег с дистанциями 2 и 5 км. Главным событием середины лета станет «Полуночный полумарафон “Пульс Ночи” 27 июня — ночной Красноярск встретит бегунов на отрезках 5, 10 и 21,1 км. В тот же день пройдет трейловый “Кача Фест” с маршрутами 1, 9 и 15 км по лесному рельефу.
4 июля — атмосферная вечерняя «Сумеречная пятерка». 11 июля — «Побег от лисы», трейл на 1, 7 и 14 км. 12 июля — «Женская семерка», девичий старт на 2 и 7 км. 25 июля экстремалов ждет «Стальной характер» — забег с препятствиями, грязью и канатами на дистанциях от 3 до 9 км.
Август встретит серьезными испытаниями. С 14 по 16 августа — Большой Енисейский трейл с отрезками от 5 до 167 км. Завершит беговое лето «Красмарафон Жара» 22−23 августа с дистанциями 5, 10 и 21,1 км.