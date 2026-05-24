Эксперт Подольская назвала профессии, которым можно обучиться на курсах

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сварщик, санитар, помощник машиниста — востребованные профессии, где достаточно пройти курсы. Об этом сообщила ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
«Среди наиболее востребованных направлений: рабочие специальности — например, сварщик, оператор станков с ЧПУ, помощник машиниста. Также социальная сфера — помощник по уходу, младшая медицинская сестра, санитар, няня», — сказала Подольская.
Кроме этого, можно выбрать сферу IT и цифровых технологий. По словам эксперта, получится за короткий срок обучиться на оператора БПЛА, специалиста по ИИ в образовании и разработчика ПО.
Еще востребованным направлением считается сфера услуг, добавила Подольская. Можно, например, стать агентом по туризму или администратором гостиницы.
Эксперт подчеркнула, что для некоторых профессий действительно достаточно пройти курсы, так как в них важны конкретные практические навыки, а не фундаментальное знание теории.
Она также добавила, что есть программы переобучения и повышения квалификации, реализуемые в рамках нацпроекта «Кадры». Их продолжительность составляет от нескольких недель до нескольких месяцев, минимальный порог составляет 250 часов. Как правило, курсы длятся не более четырех месяцев, заключила эксперт.