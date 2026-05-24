Дивногорец согласился помочь пенсионерке с оплатой телефона и украл деньги

В Красноярском крае полицейские раскрыли кражу 5 тыс. рублей со счета дивногорской пенсионерки.

Заявление о происшествии в дежурную часть полиции подала 70-летняя местная жительница. Она рассказала, что пыталась пополнить счет телефона в одном из банкоматов города. Из-за плохого зрения она самостоятельно не могла разобраться и попросила помощи у незнакомого мужчины.

«Тот откликнулся на просьбу и сказал набрать пин-код, после чего деньги были зачислены на счет. В этот момент он отвлек пенсионерку, и она не заметила, как он снял пять тысяч рублей», — рассказали в полиции.

Злоумышленника быстро нашли. Им оказался 41-летний местный житель. Мужчина уже был судим за кражу. В ходе следствия он возместил причиненный ущерб. В полиции сообщили, что расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), завершено. Обвиняемый ждет суда в СИЗО-1 Красноярска.