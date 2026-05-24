Офтальмолог Куренков: купание в соленой воде без очков полезно для глаз

Офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Куренков разъяснил в беседе с aif.ru, почему плавать без плавательных очков в морской воде можно и даже полезно.
«В солёной воде купаться вообще не вредно, а порой даже полезно. Морская вода близка по составу к плазме крови, её pH достаточно благоприятно воздействует на переднюю поверхность глаза. Микроэлементы, которые содержатся в морской воде, стимулируют работу желёз и обладают бактериостатическим эффектом. То есть никаких вредных воздействий нет, а есть, можно сказать, позитивные, полезные свойства», — отметил Куренков.
Ранее профессор и офтальмохирург Татьяна Шилова рассказала, что во время дачного сезона особенно важно соблюдать меры безопасности для сохранения зрения. По словам специалиста, существует несколько основных правил, которые помогают снизить риск травм и заболеваний глаз.