Поиски семьи Усольцевых продолжаются: спасатели обследовали 6 км лесного массива

Спасатели обследовали около 6 километров лесного массива в районе Кутурчинского Белогорья в ходе поисков пропавшей семьи Усольцевых. Об этом сообщили в краевой службе «Спасатель».

Специалисты Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов с 23 по 26 мая по запросу следствия проводят повторную поисковую операцию.

«23 мая краевые спасатели обследовали 6 кв. километров лесного массива. Пропавших граждан не удалось обнаружить», — говорится в сообщении.

В поисках задействованы пять спасателей и четыре единицы техники. Работы продолжаются и будут вестись до 26 мая.

Ранее KP.RU сообщал, что семья с ребенком и собакой направилась в поход, но перестала выходить на связь 28 сентября 2025 года. Эксперт по выживанию Олег Тайга считает, что Усольцевы могли погибнуть от переохлаждения.