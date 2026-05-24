NYT: соглашение с Ираном включает отказ от запасов обогащённого урана

Сделка Соединённых Штатов и Ирана якобы включает вопрос об отказе Тегерана от своих запасов обогащённого урана, сообщает газета The New York Times.
Издание ссылается на информацию, полученную от источников в администрации США.
«Одним из ключевых элементов предлагаемого соглашения между Ираном и США является очевидное обязательство Тегерана отказаться от своих запасов высокообогащённого урана», — говорится в сообщении.
По словам чиновников, предложение «не разрешило вопрос о том, каким именно образом Иран откажется от своих запасов урана».
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
По данным The Washington Times, Соединённые Штаты и Иран могут объявить о проекте мирного соглашения 24 мая. Трамп заявил, что сделка с Ираном в значительной степени согласована.