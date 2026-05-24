NYT: соглашение с Ираном включает отказ от запасов обогащённого урана

Сделка Соединённых Штатов и Ирана якобы включает вопрос об отказе Тегерана от своих запасов обогащённого урана, сообщает газета The New York Times.

Источник: Аргументы и факты

Издание ссылается на информацию, полученную от источников в администрации США.

Издание ссылается на информацию, полученную от источников в администрации США.

«Одним из ключевых элементов предлагаемого соглашения между Ираном и США является очевидное обязательство Тегерана отказаться от своих запасов высокообогащённого урана», — говорится в сообщении.

По словам чиновников, предложение «не разрешило вопрос о том, каким именно образом Иран откажется от своих запасов урана».

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.

По данным The Washington Times, Соединённые Штаты и Иран могут объявить о проекте мирного соглашения 24 мая. Трамп заявил, что сделка с Ираном в значительной степени согласована.

