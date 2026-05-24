В Биробиджане росгвардейцы присоединились к акции «Нить поколений» и высадили сирень

Росгвардейцы ЕАО высадили деревья в городских парках.

Источник: Комсомольская правда

На Дальнем Востоке сотрудники Росгвардии приняли участие в озеленении городских парков. В Бурятии и Еврейской автономной области личный состав территориальных управлений высаживал саженцы вместе с представителями власти. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Восточного округа, в Еврейской автономной области личный состав регионального управления присоединился к Всероссийской акции «Нить поколений». Инициатором акции выступила губернатор ЕАО Мария Костюк. Мероприятие объединило представителей разных ведомств и организаций, неравнодушных к облику родного города.

В рамках инициативы росгвардейцы высадили саженцы сирени в новом общественном пространстве у станции скорой помощи в Биробиджане. Это место было выбрано не случайно — благоустроенная территория у социально значимого объекта теперь станет ещё более уютной для горожан и сотрудников медицинской службы. Сирень — символ памяти и связи поколений, что полностью отражает название и суть акции.

Аналогичные мероприятия прошли и в Бурятии, где личный состав территориального управления Росгвардии совместно с представителями правительства и администрации высадил деревья в излюбленных горожанами местах отдыха. Такие акции не только делают города зеленее, но и укрепляют связь между жителями, властью и силовыми структурами. Высаженные деревья будут радовать несколько поколений, напоминая о важности сохранения природы и исторической памяти.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru