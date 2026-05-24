Новосибирская область празднует День славянской письменности

Праздник связан с именами создателей славянского алфавита Кирилла и Мефодия. Главным событием в это воскресенье станет крестный ход. По благословению митрополита Новосибирского и Бердского Варфоломея сбор участников у Вознесенского кафедрального собора начнется в 12:00. Шествие проследует до Собора во имя святого Александра Невского. Принять участие смогут все желающие.