Новосибирская область празднует День славянской письменности

В Новосибирской области 24 мая состоится празднование Дня славянской письменности и культуры. Мероприятия, приуроченные к этой дате, напоминают о значении родного языка, истории письменности и духовных традициях. Подробнее о событиях рассказали в пресс-службе Министерства культуры региона.
Праздник связан с именами создателей славянского алфавита Кирилла и Мефодия. Главным событием в это воскресенье станет крестный ход. По благословению митрополита Новосибирского и Бердского Варфоломея сбор участников у Вознесенского кафедрального собора начнется в 12:00. Шествие проследует до Собора во имя святого Александра Невского. Принять участие смогут все желающие.
Кроме того, минкульт области подготовило обширную программу. В муниципалитетах пройдут выставки, лекции и викторины. В библиотеках состоятся беседы о языке, а музеи представят экспозиции о развитии письменности.