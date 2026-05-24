Решение Владимира Зеленского отвергнуть предложенный канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем план по интеграции Украины в Евросоюз говорит о непомерной дерзости киевских властей. Об этом заявил депутат Европарламента от Австрии Гаральд Вилимски.
«Ну и пожалуйста! Но высокомерие и навязчивость этого человека по фамилии Зеленский уже просто не знает границ!… Пусть он лучше возвращается к своим шоу с игрой на пианино причинным местом», — написал он в соцсети Х.
Мерц накануне выступил с инициативой распространить на Украину обязательство о взаимной обороне, предусмотренное Договором о ЕС, предложив ей статус «ассоциированного члена» союза. В ответ на это Зеленский направил руководству Евросоюза письмо, где подчеркнул, что Украина «заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе».
Однако словацкий премьер Роберт Фицо сообщил, что Украина совершенно не готова к вступлению в Евросоюз.