Протестующие в Белграде вступили в столкновение с полицейскими

Участники акции протеста студентов и сторонников оппозиции вечером в субботу, 23 мая, повторно вступили в столкновение с полицейскими в центре столицы Сербии, Белграда. Об этом сообщило РИА Новости.

Уточняется, что беспорядки сначала произошли около Скупщины (парламента) республики и лагеря сторонников сербского президента Александра Вучича в Пионерском парке. Полиция применила силу и слезоточивый газ, оттеснив протестующих по бульвару Короля Александра к зданию юридического факультета.

После этого участники протеста выкатили на перекресток несколько мусорных баков и перевернули их, заблокировав движения транспорта. Подъезжающие микроавтобусы и джипы полиции они забрасывали бутылками и пиротехническими средствами.

Усиленные подразделения полиции с дубинками и щитами оттеснили демонстрантов с проезжей части, откатили баки и восстановили движение. Оцепление полиции в районе Скупщины усиливается дополнительными нарядами жандармерии, говорится в статье.

22 октября 2025 года пожилой мужчина открыл стрельбу возле здания парламента в Белграде. Он попал в бедро 57-летнему горожанину, после чего поджег палатку сторонников президента Сербии.

Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше