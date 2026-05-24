Протестующие в Белграде вступили в столкновение с полицейскими

Участники акции протеста студентов и сторонников оппозиции вечером в субботу, 23 мая, повторно вступили в столкновение с полицейскими в центре столицы Сербии, Белграда. Об этом сообщило РИА Новости.
Уточняется, что беспорядки сначала произошли около Скупщины (парламента) республики и лагеря сторонников сербского президента Александра Вучича в Пионерском парке. Полиция применила силу и слезоточивый газ, оттеснив протестующих по бульвару Короля Александра к зданию юридического факультета.
После этого участники протеста выкатили на перекресток несколько мусорных баков и перевернули их, заблокировав движения транспорта. Подъезжающие микроавтобусы и джипы полиции они забрасывали бутылками и пиротехническими средствами.
Усиленные подразделения полиции с дубинками и щитами оттеснили демонстрантов с проезжей части, откатили баки и восстановили движение. Оцепление полиции в районе Скупщины усиливается дополнительными нарядами жандармерии, говорится в статье.
