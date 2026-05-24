Ждать нельзя покупать. Что происходит на рынке жилья Перми

Пермский рынок недвижимости сейчас принадлежит покупателю, говорят специалисты. Предложение значительно превышает спрос. С декабря число выставленных на продажу объектов выросло на 10−15%. При этом цены на квадратные метры высоки, как и ипотечные ставки. Что делать пермякам? Какие прогнозы дают специалисты?
В очередь за кредитом.
То, что спрос на жильё в Перми в этом году значительно ниже, чем предложение, вовсе не значит, что рынок остыл или замер. Сделки заключались и заключаются. Об этом свидетельствуют и данные Центробанка.
«Всего в первом квартале 2026 г. банки выдали жителям края кредиты на сумму около 105 млрд руб. Это почти на 30% больше, чем за тот же период 2025 г. При этом практически пятую часть всех средств составили жилищные займы — в этом году пермяки брали их чаще. За первые три месяца оформили более 5 тыс. ипотечных договоров на общую сумму около 19 млрд руб. Это больше, чем за тот же период прошлого года на 73% по количеству и на 83% — по объёму», — рассказал изданию управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.
По его словам, увеличение спроса на розничные займы в Прикамье вызвано уменьшением банковских ставок на фоне снижения ключевой.
«При этом кредитные организации умерили аппетит к риску. Они отдают предпочтение более надёжным заёмщикам, что связано с макропруденциальной политикой ЦБ. Это целый комплекс мер. Он предполагает установление для банков надбавок, которые стимулируют запасать капитал при кредитовании заёмщиков с высокой долговой нагрузкой, а также лимитов, ограничивающих долю таких договоров, — говорит Алексей Моночков. — Цель — снижение чрезмерного долга и общей закредитованности населения».
Сейчас среди покупателей недвижимости — пермяки самого разного возраста и достатка. Это молодые семьи, желающие улучшить жилищные условия, люди, которые хотят разъехаться с родственниками, горожане, инвестирующие в недвижимость, и т. д. Все решают свои задачи, отмечает директор пермского агентства недвижимости Александр Леонов.
Почём мечта?
Пусть ситуация на рынке жилья и благоприятствует покупателю, цены — не самые приятные. Они росли достаточно долгое время.
«Средняя стоимость квадратного метра во вторичном жилье составляет 100−110 тыс. руб. Но разброс большой, — рассказывает Александр Леонов. — Можно найти “старую” вторичку по 70−80 тыс. руб. за квадрат. А в домах возрастом до семи лет его стоимость может достигать и 130−150 тыс. руб.».
Средняя цена квадратного метра в новостройках варьируется от 170 до 180 тыс. руб. При этом разброс тоже немаленький. Сегодня можно найти квадрат как за 160 тыс., так и за 300 тыс. руб.
«У застройщиков увеличилось предложение по готовым квартирам, которые можно приобрести по договору купли- продажи на средства льготной семейной ипотеки. Не нужно ждать, пока достроят дом. Можно сразу заезжать и жить, — рассказывает эксперт. — На фоне снижения спроса рост цен в этом сегменте затормозился».
Сейчас рынок новостроек достаточно сбалансированный. Но недавно прошла информация, что для семей с одним ребёнком уже этим летом могут повысить ставку по семейной ипотеке. Пока эта новость никак не повлияла на ситуацию. Возможно, люди просто устали подпрыгивать каждый раз при изменении условий госпрограмм. Плюс многие уже реализовали право на льготную семейную ипотеку.
Покупатели интересуются самыми разными квартирами: от однушек до трёшек. Под сдачу в аренду и для детей берут в основном жильё с одной комнатой, студии и евродвушки. Но сэкономить таким образом вряд ли получится: квадратный метр там выходит дороже. На что сейчас высокий спрос, так это на загородную недвижимость — самый сезон. Цены зависят от очень многих факторов, в числе которых локация, площадь, возраст домов, наличие коммуникаций. И вновь разброс очень велик. Предложение соответствует спросу.
Очная ставка.
Самой востребованной из льготных ипотечных госпрограмм в Прикамье остаётся семейная. Людей, которые могут получить её, ещё немало.
«По этой программе максимальная сумма, которую выдают, составляет 6 млн руб. Первоначальный взнос при этом должен быть не менее 1,5 млн руб. То есть общий бюджет — 7,5 млн руб. Именно на него ориентируются девелоперы при строительстве как многоквартирных домов (МКД), так и загородной недвижимости, — рассказывает руководитель отдела продаж пермского агентства недвижимости Вячеслав Туркевич. — Поэтому в новых проектах МКД сейчас представлено больше евродвушек и евротрёшек. Полноценных трёхкомнатных квартир не больше 10% от общего количества».
«Есть проекты, где самое большое жилье — это евротрёшки. — 70% возводимого жилья сейчас — это квартиры стоимостью 7−9 млн руб.», — добавляет Александр Леонов.
По семейной ипотеке можно купить не только квартиру, но и готовый загородный дом или участок под ИЖС (обязательные условия: подрядчик должен быть аккредитован в банке, который выдаёт кредит, необходимо предоставить проект объекта). Строители загородной недвижимости за указанную сумму предлагают дома площадью 80- 100 кв. м с предчистовой отделкой. Предложений сейчас много, тем более что и тут девелоперы совместно с банками придумывают новые схемы кредитования.
«Это, например, ипотека для всех под 0,11% на первые два го- да с платежом всего в 1000 ₽ в месяц, — отмечает Вячеслав Туркевич. — По истечению срока базовая ставка будет составлять уже 19% годовых. Но за два года многое может измениться. Тем, у кого нет возможности взять льготный кредит, банки предлагают займы под 17−19% годовых. При этом у многих застройщиков есть совместные с финансовыми учреждениями программы субсидирования. Покупателю опять же на определённый срок снижают ставку».
Копить?
Как быть желающим улучшить жилищные условия пермякам, у которых пока нет финансовой возможности приобрести недвижимость?
«Есть несколько сценариев. Первый — продолжать копить. Ипотека сейчас дороже аренды, плата за которую в последние полгода снизилась. Можно пожить с родственниками, чтобы отложить максимальное количество денег и купить квартиру позже, или снять более недорогое жильё, — говорит Александр Леонов. — Другой вариант — вкладываться в себя, повышать компетенции и стоимость своего рабочего часа».
Что в тренде?
В первом квартале 2026 г. в Прикамье рос интерес к жилой недвижимости. Об этом говорят данные Росреестра.
«На основании договоров купли-продажи, мены зарегистрировали 11 548 прав собственности на жилые здания и помещения. Это на 11,2% больше, чем за то же время в 2025 г. (тогда было 10 387), — рассказали в Управлении Росреестра по Пермскому краю. — В ипотечном сегменте зарегистрировали 13 155 договоров ипотеки. Это на 32,6% превышает показатель первого квартала 2025 г. (было 9924). Сегмент долевого строительства также демонстрирует рост. Зарегистрировали 3244 договора ДДУ (участия в долевом строительстве). Из них 1922 заключены с привлечением кредитных средств и целевых займов. Для сравнения, в I квартале 2025 г. было 2 322 ДДУ. Рост почти на 40% подчёркивает интерес к новостройкам».