Ждать нельзя покупать. Что происходит на рынке жилья Перми

«Всего в первом квартале 2026 г. банки выдали жителям края кредиты на сумму около 105 млрд руб. Это почти на 30% больше, чем за тот же период 2025 г. При этом практически пятую часть всех средств составили жилищные займы — в этом году пермяки брали их чаще. За первые три месяца оформили более 5 тыс. ипотечных договоров на общую сумму около 19 млрд руб. Это больше, чем за тот же период прошлого года на 73% по количеству и на 83% — по объёму», — рассказал изданию управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.