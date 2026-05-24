Военные РФ ликвидировали пункты управления БПЛА в Харьковской области

Российские военные ликвидировали пункты управления беспилотными летательными аппаратами Вооружённых сил Украины в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
Кроме того, были ликвидированы антенны связи подразделений украинских войск.
В ведомстве уточнили, что удар нанесли операторы беспилотных систем российской группировки войск «Север».
«Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” нанесли огневое поражение по пунктам управления БПЛА и антеннам связи подразделений ВСУ», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.