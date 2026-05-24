Российские вооружённые силы продолжают наносить системные удары по военным объектам противника в глубоком тылу. За минувшие сутки прилёты зафиксированы в ряде украинских регионов, в том числе в Сумской области и в Николаеве. Военный эксперт Василий Дандыкин и подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивных интервью aif.ru раскрыли детали ударов и их значение.
14 прилётов в Сумской области: что уничтожено.
О 14 прилётах по объектам инфраструктуры ВСУ в Сумской области сообщили в пророссийском подполье. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, какие объекты могли быть поражены.
«Это, несомненно, всё, что связано с топливом, хранением ГСМ, чтобы противник не мог заправлять свою технику, разумеется, склады с боеприпасами, деталями для сборки дронов. Целями могла стать техника, которую туда пригнали для строительства второй линии обороны от Сум до Киева», — объяснил он.
Военный эксперт уточнил, что удары могли нанести по пунктам временного размещения личного состава, который прибыл для ротации.
«Наносят удары по скоплению боевиков, которых привозят для ротации или усиления. Как только от разведки поступает информация о том, что прибыло пополнение личного состава, по точке, где они размещены, наносится удар», — добавил Дандыкин.
По зданию СБУ в Николаеве ударили во время совещания.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников объяснил, что время удара по зданию СБУ в Николаеве было выбрано неслучайно. ВС РФ использовали данные разведки, чтобы ударить в момент совещания, когда там находились высокопоставленные сотрудники СБУ и советники НАТО.
«СБУ — это организация, занимающаяся террором, беззаконием, пытками и убийствами мирных украинских граждан, а также всех заподозренных в нелояльности киевскому режиму. Удар был однозначно нанесён высокоточным оружием, которое способно поражать объекты противника на больших расстояниях. Не исключено, что прилёт был организован во время тайного ночного совещания представителей местного отделения СБУ с иностранными консультантами и кураторами из центрального аппарата. В этот момент в здании могли находиться до 35 человек, в том числе не менее 5−7 офицеров, подполковник или полковник», — сказал военный эксперт.
Имиджевый удар по киевскому режиму.
Иванников подчеркнул, что прилёт по зданию СБУ в Николаеве стал серьёзным имиджевым ударом для киевских властей.
«Этот удар нанёс серьёзный имиджевый ущерб, так как многие, видя, как российские вооружённые силы уничтожают СБУ, перестают верить во вседозволенность этой преступной службы», — резюмировал он.