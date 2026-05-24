В МЧС рассказали, что делать, если в помещении разбился градусник

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. МЧС России советует сразу открыть форточку в комнате, где разбился градусник со ртутью, закрыть дверь в другие помещения и огородить место происшествия, а уже потом приступать к сбору его частей и самой ртути. Это следует из материалов ведомства, с которыми ознакомился ТАСС.
«Первым делом, если разбился градусник со ртутью, нужно открыть форточку в комнате, а потом закрыть дверь, чтобы загрязненный воздух не попадал в другие помещения. Затем следует огородить место, где произошел разлив ртути. Перед тем как приступить к ее сбору, нужно надеть резиновые перчатки, бахилы и марле-ватную повязку, пропитанную раствором соды или смоченную водой», — говорится в материалах.
В МЧС рекомендуют складывать все разбившиеся части градусника в стеклянную банку с холодной водой, которая нужна, чтобы ртуть не испарялась. «Мелкие капельки, шарики ртути можно собрать с помощью шприца, резиновой груши, листов мокрой бумаги или газеты. Также для этих целей можно использовать пластырь, скотч, мокрую вату, пластилин, влажную кисточку для рисования или бритья», — отмечается в материалах.
Если сбор ртути затягивается, то каждые 15 минут необходимо делать перерыв и выходить на свежий воздух. «После того как все части собраны вместе с ртутью, нужно плотно закрыть банку закручивающейся крышкой. Держать ее следует вдали от нагревательных приборов. Потом ее можно сдать в предприятие, занимающееся утилизацией ртутьсодержащих отходов», — советуют в МЧС.
Последним этапом должна стать обработка места разлива ртути раствором хлорной извести или хлорсодержащим отбеливателем.