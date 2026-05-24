В лаптях и с мячом из тряпок. Как зарождался футбол в Пермской губернии

«До этого мячи были тряпичные, не полые внутри, а набитые тряпками, войлоком или опилками. Молодые люди начали играть, но правил ещё не было. Мяч не пинали как сейчас, с ним обращались бережно. После уроков шли на Вознесенскую площадь, которая была напротив нынешнего авиационного колледжа. Там стояла Воскресенская церковь, возле неё и играли. Сразу собирался народ. Гимназистов прозвали “сальными пуговицами”, ведь они играли прямо в форме. Так футбол и начал расходиться по площадям», — рассказывает Игорь Рогожников.