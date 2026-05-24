В лаптях и с мячом из тряпок. Как зарождался футбол в Пермской губернии

24 мая — знаковая дата для пермского футбола. Ровно 115 лет назад, 24 мая 1911 года, в Перми прошёл первый показательный матч. Об истоках популярной игры в Пермской губернии корреспонденту сайта perm.aif.ru рассказал краевед, футбольный тренер и знаток истории футбола Игорь Рогожников.
1910 год. Первый кожаный мяч в губернии.
Первый кожаный мяч в Перми появился в 1910 году. Его привёз лицеист частной гимназии О. В. Циммерман Александр Шишонко. Для большинства ребят это была невиданная вещь — они недоумевали, что за «пузырь» притащил гимназист.
«До этого мячи были тряпичные, не полые внутри, а набитые тряпками, войлоком или опилками. Молодые люди начали играть, но правил ещё не было. Мяч не пинали как сейчас, с ним обращались бережно. После уроков шли на Вознесенскую площадь, которая была напротив нынешнего авиационного колледжа. Там стояла Воскресенская церковь, возле неё и играли. Сразу собирался народ. Гимназистов прозвали “сальными пуговицами”, ведь они играли прямо в форме. Так футбол и начал расходиться по площадям», — рассказывает Игорь Рогожников.
Слух о новой игре быстро пошёл по губернии. Играть пытались в разных районах. Но кожаный мяч был, по сути, один на всю Пермь. Поэтому большинство продолжало гонять самодельные.
«Играли в чём придётся — в ремнях, подтяжках, галстуках, в войлочных шапках. На ногах были лапти, а кто-то брал солдатские ботинки, стачивал носок, красил в разные цвета — белый, коричневый, жёлтый. Снизу к подошве прибивали круглые резинки и получались первые шипы. Вместо наколенников подкладывали картон, а вместо гетр использовали бабушкины цветные чулки», — говорит краевед.
Ворота обозначали двумя камнями или двумя кольями с перекладиной, сеток, конечно, тоже не было. Позже мячи появились в продаже, но стоили баснословно — 5 рублей 50 копеек, как дорогие кожанные сапоги. Командами копили деньги как могли, но нужную сумму набрать было трудно.
Правил в современном понимании тоже не существовало. Игроки часто не «открывались» под передачу и не бежали всем составом за мячом, они стояли на своих местах и ждали, когда мяч докатится до них.
«Нас по площади расставили по местам, сойти боимся. Ждём, когда мяч подкатится. А как подкатится, “саданём” его повыше, чтобы зрители ахали. Они и ахали», — цитирует письмо футболиста того времени историк.
На площадях собирались толпы. Всех манила новая непонятная игра, хоть никто и не понимал, что происходит на поле. Однако были и недовольные. По словам историка, девушек популярное увлечение злило, ведь молодые люди всё чаще «пропадали» на футболе.
1911 год. Первая показательная игра.
В 1911 году энтузиасты решили показать футбол городу. Заранее объявили, что 24 мая на велодроме (сейчас здесь стадион «Юность») пройдёт демонстрация новой для Перми игры.
Народ моментально заполнил единственную трибуну на 500 человек, а остальным пришлось импровизировать. Часть людей забралась на деревья, некоторые залезли на забор, который не выдержал и рухнул. К счастью, обошлось без жертв.
На поле вышли две команды по одиннадцать человек, сразились сборные Мотовилихи и Курьи — Нижней и Верхней. Счёт в поединке не велся, ведь точного свода правил не было. Игра вызвала ажиотаж среди зрителей. С этого дня и принято вести летопись пермского футбола.
1912−1913 годы. Первые товарищеские матчи.
После показательной игры футбол начал быстро набирать популярность. Уже в 1912 году прошёл один из первых товарищеских матчей — между гимназией О. В. Циммерман и Первой мужской классической гимназией имени Его Императорского Величества Александра I.
Спустя год в Перми стали распространяться единые правила игры, а также состоялся чемпионат по футболу среди гимназий и средних учебных заведений.
1914 год. Первый чемпионат города.
В 1914 году прошёл первый чемпионат Пермской гебернии среди любительских команд и дачных местностей. К участию допустили не только городские коллективы, но и команды из Курьи — Верхней и Нижней.
6 июля с утра болельщики потянулись в Верхнюю Курью. Кто-то переправлялся через Каму на лодках, кто-то добирался на лошадях — людей собралось очень много.
«Мотовилиха уже тогда приходила с группой поддержки. Рабочие, девушки в одинаковых синих спецовках, называли себя “Синяя блуза”, они скандировали кричалки», — рассказывает историк.
Первым чемпионом города Перми стала команда «Унитас» — простые ребята-любители, в основном дети купцов. Однако команда просуществовала недолго и распалась уже через год: многих игроков переманил появившийся в губернии «Яхт-клуб».
«В 1915 году создаётся “Яхт-клуб”. Владельцы формируют свою футбольную команду, берут в аренду велодром, обустраивают площадку. Летом открывают первое в Перми футбольное поле. На торжественное открытие приглашают священника отца Никонора. Он отслужил молебен, окропил поле святой водой, сказал речь о пользе физкультуры. Затем подняли флаг яхт-клуба и открыли сезон», — рассказывает краевед.
Поле, правда, было глиняным: в дождь футболисты скользили и «уезжали» на пять—шесть метров, а в сухую погоду глотали пыль.
1916−1917 годы. Революция и футбол.
Политические события затронули и спорт: в командах и среди игроков появились разногласия, а некоторые коллективы целыми составами поддерживали ту или иную сторону.
В Пермскую губернию эвакуировали много рабочих. Появлялись целые команды. Например, рабочие Рижского завода играли за команды «Иманто-1» и «Иманто-2». Кто-то уходил к белым, кто-то — в Красную армию. В 1917 году пермские команды стали делиться на «красных» и «белых».
«К “красным” в первую очередь относили революционную Мотовилиху, а также “Сокол”. К “белым” — “Яхт-клуб” и “Викторию”», — отмечает историк.
1918 год. Первый чемпионат при советской власти и сборная военнопленных.
В 1918 году должен был состояться пятый чемпионат по футболу города Перми, но в ряде справочников его называют первым чемпионатом при советской власти. Примечательно, что к турниру допустили сборную военнопленных.
«В Перми было много лагерей. Среди военнопленных встречались настоящие профессиональные футболисты из Чехии, Австрии, Венгрии. Их допустили при условии, что матчи будут проходить на территории лагеря. Однако в конечном счёте им разрешили играть и за его пределами, а некоторых позже освободили и даже пригласили в команды “Яхт-клуб” и “Викторию”», — рассказывает собеседник.
Со временем часть футболистов, не принявших новую реальность, уезжала, появлялись новые коллективы. Когда же встал вопрос, «буржуазная» это игра или «революционная», решили иначе: футбол — игра народная.